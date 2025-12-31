µÁ¼Â²È¤Î¤³¤È¤ÇÆ¬¤òÇº¤Þ¤»¤ë¥Þ¥Þ¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£µÁÎ¾¿Æ¤È¤Î¿Í´Ö´Ø·¸¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢µÁÎ¾¿Æ¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸å¤ÎÁêÂ³¤ä²È¤ÎÇäµÑ¤Ê¤É¤Ç¤â¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µ¯¤­¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£ÀèÆü¥Þ¥Þ¥¹¥¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ë¤Ï¡ÖµÁÎ¾¿Æ¤Î»à¸å¡¢µÁÄï¤è¤êÆ±µï´õË¾¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¤³¤ó¤ÊÅê¹Æ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤ÎµÁ¼Â²È¤ÏµÁÎ¾¿Æ¤ÈµÁÄï¤Î3¿ÍÊë¤é¤·¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£Ç¯2·î¤ËµÁÊì¤ò¡¢6·î¤ËµÁÉã¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇË´¤¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤ÏµÁ