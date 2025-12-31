µ¤¾ÝÂæ¤Ï¡¢¸á¸å10»þ1Ê¬¤Ë¡¢¤Ê¤À¤ìÃí°ÕÊó¤òÂ¼¾å»Ô¡¢´ØÀîÂ¼¤ËÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú·ÙÊó¥¨¥ê¥¢¤ò³ÎÇ§¡Û¡Ú¤Ê¤À¤ìÃí°ÕÊó¡Û¿·³ã¸©¡¦Â¼¾å»Ô¡¢´ØÀîÂ¼¤ËÈ¯É½¡ÊÀãÊøÃí°ÕÊó¡Ë 31Æü22:01»þÅÀ¿·³ã¸©¤Ç¤Ï¡¢É÷Àã¤ä¹âÇÈ¡¢ÍîÍë¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£²¼±Û¡¢Ãæ±Û¡¢¾å±Û¤Ç¤Ï¡¢ÂçÀã¤äÅÅÀþÅù¤Ø¤ÎÃåÀã¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£²¼±Û¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤À¤ì¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ú¤Ê¤À¤ìÃí°ÕÊó¡ÊÈ¯É½Ãæ¡Ë¤ÈÍ½ÊóÃÍ¡Û¢£Â¼¾å»Ô¢¢¤Ê¤À¤ìÃí°ÕÊó¡ÚÈ¯É½¡Û2Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÃí°Õ¢£´ØÀîÂ¼¢¢¤Ê