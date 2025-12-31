¹ñÏ¢Áí²ñËÜ²ñµÄ¤Ï12·î30Æü¡¢2026Ç¯¤ÎÄÌ¾ïÍ½»»¤ò34²¯5000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó5400²¯±ß¡Ë¤È¤¹¤ë·èµÄ°Æ¤òºÎÂò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥°¥Æ¡¼¥ì¥¹»öÌ³ÁíÄ¹¤Ë¤è¤ë¡ÖÍ½»»15¡ó¸º¤È»öÌ³¿¦°÷¤é19¡ó¸º¡×¤È¤¤¤¦ÁÈ¿¥¤Î¥¹¥ê¥à²½¤ÎÄó°Æ¤¬´ðËÜÅª¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¹ñÏ¢¤Î´Æºº¿¦°÷¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ìó2900¤Î¥Ý¥¹¥È¤¬ºï¸º¤µ¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£ ¹ñÏ¢¤Ï¡¢ÄÌ¾ïÍ½»»¤Î¤Û¤«¡¢Ê¿ÏÂ°Ý»ý³èÆ°¡ÊPKO¡Ë¤Ë½¼¤Æ¤ëÍ½»»¤âÊÔÀ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î²ñ·×Ç¯ÅÙ¤ÏËèÇ¯7·î1Æü¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢ÄÌ¾ï¤Ï²Æ¤ËºÎÂò¤µ¤ì¤Þ