¤­¤ç¤¦¡Ê31Æü¡Ë¸á¸å5»þ40Ê¬¤´¤í¡¢¹áÀî¸©¹â¾¾»Ô¾åÎÓÄ®¤Î»ÔÆ»¤Ç¡¢Êâ¤¤¤Æ¤¤¤¿60Âå¤Î½÷À­¤¬¡¢¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½÷À­¤Ï°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¼Ö¤Ï¸½¾ì¤«¤éÆ¨Áö¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢·Ù»¡¤¬Æ¨¤²¤¿¼Ö¤Î¹ÔÊý¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£