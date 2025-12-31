¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù(19:20¡Á23:45 ¢¨ÃæÃÇ¥Ë¥å¡¼¥¹¤¢¤ê)¤¬31Æü¤ËÀ¸ÊüÁ÷¡£¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°´ë²è¡ÖÊüÁ÷100Ç¯¹ÈÇò¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥É¥ì¡¼¡×¤ÇILLIT¡¢¡õTEAM¡¢Number_i¡¢BE:FIRST¡¢¥¦¥§¥¤¥­¡¼¤¬¡Ö¥Ñ¥×¥ê¥«¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°´ë²è¡ÖÊüÁ÷100Ç¯¹ÈÇò¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥É¥ì¡¼¡×¤ÎÌÏÍÍÊüÁ÷100Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿2025Ç¯¡£¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°´ë²è¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÊüÁ÷¤ÎÎò»Ë¤ò²Ú¤ä¤«¤ËºÌ¤Ã¤Æ¤­¤¿Ì¾¶Ê¤Î¿ô¡¹¤ò¡¢¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¥á¥É¥ì¡¼¤ÇÆÏ¤±¤¿¡£ILLI