¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/31¡Û¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦ÉÊÀî¾±»Ê¤ÎÉÊÀîÍ´¤¬12·î31Æü¡¢¼«¿È¤Î¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£µÁÉã¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÊÒ²¬¸ÞÏº¤µ¤ó¤¬30Æü¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÉÊÀîÍ´¡¢ÉÂ¼¼¤Ç¤Î»Ñ¢¡ÉÊÀî¾±»Ê¡¢µÁÉã¤Î»à¤òÊó¹ðÉÊÀî¤Ï¡Ö12·î30Æü ¸á¸å6»þ45Ê¬º¢¡¢Éã¡¦ÊÒ²¬¸ÞÏº¤¬ÀÅ¤«¤ËÂ©¤ò°ú¤­¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ´ü¤Ï¶ì¤·¤ß¤â¤Ê¤¯¡¢ËÜÅö¤ËÀÅ¤«¤Ç²º¤ä¤«¤ÊÎ¹Î©¤Á¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¤É¤ó¤Ê¤È¤­¤â»ä¤ò¸«¼Î¤Æ¤º¡¢µÈËÜ¤ËÆþ¤Ã¤¿Æü¤«¤é¤º¤Ã¤È±þ