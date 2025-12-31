¡Ú¿·²Ú¼ÒËÌµþ12·î31Æü¡ÛÃæ¹ñ¤Î½¬¶áÊ¿¡Ê¤·¤å¤¦¡¦¤­¤ó¤Ú¤¤¡Ë¹ñ²È¼çÀÊ¤Ï31Æü¡¢Ãæ±û¹­ÇÅÅÅ»ëÁíÂæ¡Ê¥Á¥ã¥¤¥Ê¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤È¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿·Ç¯¤Î½Ë¼­¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£½¬¼çÀÊ¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤¿¡£¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ï¡ÖÃæ±û8¹àÌÜµ¬Äê¤ÎÀº¿À¡×¤Î³Ø½¬¤È¶µ°é¤ò¿¼¤¯Å°Äì¤·¡¢¸À¹Ô°ìÃ×¤Ç¿®Íê¤ò³ÎÎ©¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÅÞ¤ò¸·¤·¤¯Åý¼£¡¢´ÉÍý¤·¡¢ÉåÇÔ¤ò¼è¤ê½ü¤¤¤ÆÁÈ¿¥¤Î·òÁ´²½¤ò¿Þ¤ë¼«¸Ê³×Ì¿¤ò¿Ê¤á¤¿¡£ÅÞ¤ÈÀ¯¼£¤Îµ¤É÷¤Ï»ýÂ³Åª¤Ë²þÁ±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë