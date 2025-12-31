¡ãÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡ä¡þ31Æü¡þNHK¥Û¡¼¥ë¤Û¤«ÇòÁÈ¤Ç3²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿TUBE¤Ï¡Ö¹ÈÇò²Æ¤Î²¦ÍÍ¥á¥É¥ì¡¼¡×¤È¤·¤Æ¡Ö¥·¡¼¥º¥ó¡¦¥¤¥ó¡¦¥¶¡¦¥µ¥ó¡×¡ÖÎø¤·¤Æ¥à¡¼¥Á¥ç¡×¡Ö¤¢¡¼²ÆµÙ¤ß¡×¤Î3¶Ê¤òÈäÏª¤·¡¢¿¿Åß¤Î½ÂÃ«¤ò¡È¿¿²Æ¡É¤ËÅÉ¤ê¤«¤¨¤¿¡£º£Ç¯¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼40¼þÇ¯¤Ç27Ç¯¤Ö¤ê¤Î¹ÈÇò¡£¥Ü¡¼¥«¥ëÁ°ÅÄÏËµ±¡Ê60¡Ë¤Ï¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¾å¤¬¤ëÁ°¤Ë¡Ö²¿¤«µ¯¤³¤ê¤½¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¡×¤È¼èºà¿Ø¤Ë¤µ¤µ¤ä¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢ËÜÈÖ¤Ç¡È²Æ¤Î²¦ÍÍ¡É¤ÎËÜÎÎ¤òÈ¯´ø¤·¤¿