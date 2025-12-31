Ï·¸å¡¢¡Ö¸ÉÆÈ¤À¡Ä¡Ä¡×¡Ö¼ä¤·¤¤¡×¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é²á¤´¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡©¤ÈÉÔ°Â¤Ê¿Í¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÏ·¸åÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¤Îµ¿Ìä¤Ë¡¢ÀìÌç²È¤¬²óÅú¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¿È´ó¤ê¤Î¤Ê¤¤ÆÈ¿È¼Ô¤¬´¶¤¸¤ë¡Ö¸ÉÆÈ»à¡×¤ä¡Ö¸ÉÎ©»à¡×¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£Q¡§50Âå¸åÈ¾½÷À­¡ÊÆÈ¿È¡Ë¡£¸ÉÎ©»à¤ÎÉÔ°Â¤ÎÃæ¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤é¤è¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡Ö50Âå¸åÈ¾½÷À­¡ÊÆÈ¿È¡Ë¡¢²ñ¼Ò°÷¡£65ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢»Å»ö¤ò¼­¤á¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡£Î¾¿Æ¤ÏÂ¾³¦¤·