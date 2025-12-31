ËèÆü²È»ö¤ä°é»ù¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢Ã¶Æá¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Èµõ¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤É¤³¤í¤«Æ¯¤¯¼«Ê¬¤Î¤Û¤¦¤¬°Î¤¤¤È´ª°ã¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¥â¥é¥Ï¥éÉ×¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡Ä¡Ä¡©º£²ó¤Ï¡¢Àì¶È¼çÉØ¤ò¥Ð¥«¤Ë¤¹¤ë¥â¥é¥Ï¥éÉ×¤ò·âÂà¤·¤¿ÏÃ¤ò¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¼çÉØ¤ò¸«²¼¤¹¥â¥é¥Ï¥éÉ×¡ÖÉ×¤Ï¼«Ê¬¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÀ¸³è¤¬À®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ËÜµ¤¤Ç»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¡£¤â¤Á¤í¤ó²Ô¤¤¤Ç¤ë¤Î¤ÏÉ×¤À¤±¤É¡¢¤½¤ì¤À¤±¤ÇÀ¸³è¤Ç¤­¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©