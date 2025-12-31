¤ä¤á¤í¡ª¡ª¡ª▶▶¤³¤ÎºîÉÊ¤òºÇ½é¤«¤éÆÉ¤à¤È¤¢¤ëÅÄ¼ËÄ®¤Ë½»¤à½÷»Ò¹âÀ¸¡¦À¥Ìî²Æ¿¥¤ÎÎÙ¿Í¤Ï¡¢ÊÝÍÜÃæ¤Î¡ÖËâ²¦¡×¡£¸«¤¿ÌÜ¤Ï¤¤¤«¤Ä¤¤¤Î¤Ë¡¢¤´¶á½ê¤Å¤­¤¢¤¤¤â¤½¤Ä¤Ê¤¯¤³¤Ê¤¹Ëâ²¦¤Ë¡¢²Æ¿¥¤Ï¡Ö»²ËÅ¡×¤È¤·¤Æ¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÀ¸³è¤Ë¤â´·¤ì¤Æ¤­¤¿º¢¡¢º£ÅÙ¤Ï¤ªÁû¤¬¤»¡ÖÍ¦¼Ô¡×¤¬½Ð¸½¡ª¡ÖÁþ¤­µØ¡Ê¤«¤¿¤­¡Ë¤ò¤È¤ë¤¿¤á¤Ë¡×¤ÈÍ¦¼Ô¤ÏËâ²¦¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Å¡£½÷»Ò¹âÀ¸¤ÈËâ²¦¡¢¤½¤·¤ÆÍ¦¼Ô¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¡¢ÈóÆü¾ï¥³¥á¥Ç¥£¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹