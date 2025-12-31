ºÇ¶á¡¢¡Ö¿©¤Ù¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤ËÂÎ¤¬½Å¤¤¡×¡Ö¹ø¤Þ¤ï¤ê¤äµÓ¤¬¤â¤¿¤Ä¤¯¡×¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡£¼Â¤Ï¤³¤Î°ãÏÂ´¶¡¢¶ÚÎÏÉÔÂ­¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡È»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Éô°Ì¤¬¤¢¤ë¡É¤³¤È¤¬¸¶°ø¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£¤½¤³¤Ç¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¤Î´ÊÃ±¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¡Ú¥Þ¡¼¥Á¥ó¥°¡Û¤Ç¤¹¡£¸Ô´ØÀá¤ò°ÂÄê¤µ¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¤ªÊ¢¤È²¼È¾¿È¤òÆ±»þ¤Ë¶¯²½¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£¥Þ¡¼¥Á¥ó¥°¡Ê£±¡Ë¾²¤Ë¶Ä¸þ¤±¤Ë¿²¤Æ¸Ô´ØÀá¤È¤Ò¤¶¤ò¤½¤ì¤¾¤ìÄ¾³Ñ¤Ë¶Ê¤²¤ë¢¥¡È¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥È¥Ã¥×¥Ý