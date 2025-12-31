¡Ö¿©¤Ù¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤ËÂÀ¤ë¡×¡Öµ¤Ê¬¤¬Íî¤Á¹þ¤ß¤ä¤¹¤¤¡×¨¡¨¡¤½¤ó¤Ê¹¹Ç¯´üÆÃÍ­¤ÎÇº¤ß¡¢¼Â¤Ï¥Û¥ë¥â¥ó¤ÎÍð¤ì¤¬¸¶°ø¤Î¤Ò¤È¤Ä¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÌµÍý¤Ê¿©»öÀ©¸Â¤ä²áÅÙ¤Ê±¿Æ°¤ò¤·¤Æ¤â¡¢¥Û¥ë¥â¥ó´Ä¶­¤ÎÊÑ²½¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂå¼Õ¤¬Äã²¼¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Ê¤¯¤Æ¤âÂç¾æÉ×¡£À¸³è¥ê¥º¥à¤ò¾¯¤·À°¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¥Û¥ë¥â¥óÊ¬Èç¤äÂå¼Õ¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ç¤­¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¡È´èÄ¥¤é¤Ê¤¯¤Æ¤âÊÑ¤ï¤ì¤ë¡É¥Û¥ë¥â¥ó¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÀ°¤¨¤ë¡Ú