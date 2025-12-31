¡ÖÂè£·£¶²ó£Î£È£Ë¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê£³£±Æü¡¢£Î£È£Ë¥Û¡¼¥ë¡Ë£Î£È£ËÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ç±Ñ¸ì¶µ»Õ¥ì¥Õ¥«¥À¡¦¥Ø¥Ö¥ó¤ò±é¤¸¤ëÇÐÍ¥¤Î¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¤¬ÅÐ¾ì¡£ÆüËÜ¸ì¤Ç°§»¢¤¹¤ë¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Ø¥Ö¥óÀèÀ¸¤è¤êÆüËÜ¸ì¾å¼ê¤¤¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¹ÈÁÈ½é½Ð¾ì¤Î¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È¡¦¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È¤¬¼çÂê²Î¡Ö¾Ð¤Ã¤¿¤êÅ¾¤ó¤À¤ê¡×¤òÈäÏª¤¹¤ëÁ°¤Î¶Ê¾Ò²ð¤ò¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¥È¥­¤ò±é¤¸¤ëÇÐÍ¥¤Î¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤È¹Ô¤Ã¤¿¡£½ãÇò¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¹õ¤Î¥Ñ¥ó¥Ä»Ñ¤Î