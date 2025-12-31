2025Ç¯12·î31Æü¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¡ÖRIZIN »ÕÁö¤ÎÄ¶¶¯¼Ôº×¤ê¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎRIZIN¥Õ¥§¥¶¡¼µé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤ÇÄ«ÁÒÌ¤Íè¤¬ÌµÇÔ¤Î¸½ºÇ¶¯²¦¼Ô¥é¥¸¥ã¥Ö¥¢¥ê¡¦¥·¥§¥¤¥É¥¥¥é¥¨¥Õ¤Ë1¥é¥¦¥ó¥É¡¢ÌµÇ°¤Î1¥é¥¦¥ó¥É¥Ñ¥¦¥ó¥ÉKOÉé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£¼«¿È3ÅÙÌÜ¤Î²¦ºÂÄ©Àï¡¢3ÅÙÌÜ¤ÎÀµÄ¾¤Ç¤âÈá´êÃ£À®¤Ê¤é¤º¡£2025Ç¯Âç¤ß¤½¤«¡¢¡ÈÏ©¾å¤ÎÅÁÀâ¡ÉºÇ¸å¤Î·èÀï¤ËÇòÀ±¤Ïµ±¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥À¥á¡¼¥¸¤¬Âç¤­¤ÊÄ«ÁÒ¤Ï»î¹ç¸å¡¢Ã´²Í¤ÇÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£