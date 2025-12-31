¡Î¹â¹»Áª¼ê¸¢¡¦£²²óÀï¡ÏÄëµþÄ¹²¬¡Ê¿·³ã¡Ë £²(£´PK£³)£² ¹âÀî³Ø±à¡Ê»³¸ý¡Ë¡¿12·î31Æü¡¿NACK£µ¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÂçµÜÄëµþÄ¹²¬¤Ï12·î31Æü¡¢Á´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¤Î£²²óÀï¤Ç¹âÀî³Ø±à¤ÈÂÐÀï¡£38Ê¬¤ËÀèÀ©¤µ¤ì¤ë¤È¡¢40¡Ü£±Ê¬¤ËÄÉ²ÃÅÀ¤ò¸¥¾å¡££°¡Ý£²¤Î¤Þ¤Þ»î¹ç½ªÈ×¤ò·Þ¤¨¤¿¤¬¡¢¸åÈ¾40¡Ü£±Ê¬¤ËMF¿åß·Æá·î¤¬ÆÀÅÀ¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î£±Ê¬¸å¤ËFW»ù»³²íµ©¤Î¥´¡¼¥ë¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤­¡¢PKÀï¤Ë»ý¤Á¹þ¤à¡£¤³¤ì¤ò£´¡Ý£³¤ÇÀ©¤·¡¢£³²óÀï¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¡£ PKÀï¤Ç£²ËÜ¤ò