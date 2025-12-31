¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/31¡Û¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê12·î31Æü¸á¸å7»þ20Ê¬¡Á11»þ45Ê¬¡Ë¤Ë¤Æ¡¢Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬¼Â»Ü¡£¼ç¿Í¸ø¡¦¤Î¤Ö¤ò±é¤¸¡¢ÈÖÁÈ»Ê²ñ¤âÌ³¤á¤ëº£ÅÄÈþºù¤È¶¦¤Ë¡¢½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò²Ú¤ä¤«¤ËºÌ¤Ã¤¿¡£²»³Ú²È¡¦¤¤¤»¤¿¤¯¤ä¤ò±é¤¸¤¿Mrs. GREEN APPLE¤ÎÂç¿¹¸µµ®¤Ï¥½¥í¤Ç¡Ö¸«¾å¤²¤Æ¤´¤é¤óÌë¤ÎÀ±¤ò¡×¤ò²Î¾§¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û2025Ç¯¡Ö¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¶ÊÌÜ°ìÍ÷¢¡¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¥¹