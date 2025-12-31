¸µ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÁª¼ê¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ¤ÎÀõÅÄÉñ¤¬¡¢£²£°£²£µÇ¯¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£ÀõÅÄ¤Ï£³£±Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡ÖÎÉ¤¤°ìÇ¯¤Ç¤·¤¿¡×¤È½ñ¤­½Ð¤·¡¢°¦¸¤¤òÊú¤¤¤Æ¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö¤¢¤¿¤¿¤«¤Ê»þ´Ö¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¡¢¿´¤è¤ê´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢ºÇ¸å¤Ë¡ÖÀÅ¤«¤Ë°ìÇ¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤Þ¤¿¿·¤·¤¤µ¨Àá¤Ø¡£³§¤µ¤Þ¡¢¤É¤¦¤¾ÎÉ¤¤¤ªÇ¯¤ò¤ª·Þ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Èµ­¤·¡¢Åê¹Æ¤òÄù¤á¤¿¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë