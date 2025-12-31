¡Ú¿·²Ú¼ÒËÌµþ12·î31Æü¡ÛÃæ¹ñ¤Î½¬¶áÊ¿¡Ê¤·¤å¤¦¡¦¤­¤ó¤Ú¤¤¡Ë¹ñ²È¼çÀÊ¤Ï31Æü¡¢Ãæ±û¹­ÇÅÅÅ»ëÁíÂæ¡Ê¥Á¥ã¥¤¥Ê¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤È¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿·Ç¯¤Î½Ë¼­¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£½¬¼çÀÊ¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤¿¡£Ãæ¹ñ¤Ï¾ï¤ËÎò»Ë¤ÎÀµ¤·¤¤Â¦¤ËÎ©¤Á¡¢³Æ¹ñ¤È¼ê¤ò·È¤¨¡¢À¤³¦¤ÎÊ¿ÏÂ¤ÈÈ¯Å¸¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢¿ÍÎà±¿Ì¿¶¦Æ±ÂÎ¤Î¹½ÃÛ¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¯¡£