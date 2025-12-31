Ãæ¹ñ¤Î½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤Ï2026Ç¯¤«¤é»Ï¤Þ¤ë·ÐºÑÀ¯ºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÌÜÉ¸¤òÌÀ³Î¤ËÄê¤á¡¢¹âÉÊ¼Á¤ÊÈ¯Å¸¤ò¿ä¤·¿Ê¤á¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤Ï¿·Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¹ñ±Ä¥Æ¥ì¥Ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¹ñÌ±¤Ë¸þ¤±¤¿¥¹¥Ô¡¼¥Á¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÃæ¤Ç½¬¼çÀÊ¤Ï·ÐºÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ2026Ç¯¤¬¿·¤·¤¤¡Ö5¤«Ç¯·×²è¡×¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤ÎÇ¯¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¡¢¡ÖÌÜÉ¸¤òÌÀ³Î¤ËÄê¤á¡¢Ãå¼Â¤Ë¹âÉÊ¼Á¤ÊÈ¯Å¸¤ò¿ä¤·¿Ê¤á¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¾¯