ＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」でヒロインを務める女優の郄石あかりが３１日、第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦（後７時２０分）に出演。佐藤良成と佐野遊穂による夫婦デュオ「ハンバートハンバート」が同作の主題歌「笑ったり転んだり」を披露すると、郄石は感激の様子で涙を流した。ゲスト審査員として来場した郄石は、夫役のトミー・バストウと登壇。「ばけばけ」の映像がバックで流れるなかで「笑ったり転