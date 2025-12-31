¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡ËÃæ±ûµ¤¾Ý½ð¡Êµ¤¾ÝÄ£¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÂæÏÑ¤Ç¤Ïº£Ç¯1·î1Æü¤«¤é12·î30Æü¤Þ¤Ç¤ËºÇÂçÍ­´¶µ÷Î¥¤¬300¥­¥í°Ê¾å¤Î¡Ö¸²ÃøÃÏ¿Ì¡×¤Ï156²ó¤¢¤ê¡¢²áµî10Ç¯´Ö¡Ê2016¡Á25Ç¯¡Ë¤ÎÊ¿¶Ñ¡Ê150²ó¡Ë¤ÈÆ±ÄøÅÙ¤À¤Ã¤¿¡£¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É¡ÊM¡Ë6.0°Ê¾å¤ÎÃÏ¿Ì¤Ï6²óµ¯¤­¤¿¡£µ¤¾Ý½ð¤Ï30Æü¡¢º£Ç¯1Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëµ­¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¤¤¿¡£Æ±½ðÃÏ¿Ì´ÑÂ¬¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¸â·òÉÙ¼çÇ¤¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢º£Ç¯´ÑÂ¬¤µ¤ì¤¿ÃÏ¿Ì¤Ï¿ÌÅÙ1°Ê¾å¤ÎÍ­´¶ÃÏ¿Ì¤¬663²ó¡¢Ìµ´¶ÃÏ¿Ì¤ò´Þ¤á¤ë¤È3Ëü5Àé²ó¤ò