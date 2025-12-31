2025Ç¯12·î31Æü¡¢´Äµå»þÊó¤ÏÇ¯ÌÀ¤±¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë´Ú¹ñ¤ÎÍûºßÌÀ¡Ê¥¤¡¦¥¸¥§¥ß¥ç¥ó¡ËÂçÅýÎÎ¤ÎË¬Ãæ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¤¸¤¿¡£µ­»ö¤Ï¡¢ÍûÂçÅýÎÎ¤¬1·î4¡Á7Æü¤ËÃæ¹ñ¤òË¬Ìä¤·¡¢ËÌµþ¤ÇÃæ¹ñ¼óÇ¾¤È²ñÃÌ¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤À¤È¾Ò²ð¡£ÍûÂçÅýÎÎ¤Ë¤È¤Ã¤Æ½¢Ç¤¸å½é¤ÎË¬Ãæ¤È¤Ê¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢11·î¤Ë´Ú¹ñ¡¦·Ä½£¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿APEC¼óÇ¾²ñµÄ°ÊÍè¤ï¤º¤«2¥«·î¤Ö¤ê¤ÎÃæ¹ñ¼óÇ¾¤È¤Î¡ÖºÆ²ñ¡×¤Ë¤Ê¤ë¤È¤·¡¢Ãæ´ÚÎ¾¹ñ¤ÎÀïÎ¬Åª¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤ÎÁ´ÌÌÅª¤Ê²óÉü¤Ë¸þ¤±