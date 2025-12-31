µÙÆü¤ËÉ×¤ÈÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢Á°¤ÎÀÊ¤Ë¼ã¤¤¤ªÊì¤µ¤ó¤ÈÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬ºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤È¤Ê¤·¤¯É¨¤Î¾å¤ËºÂ¤ëÀÖ¤Á¤ã¤ó¤òÈù¾Ð¤Þ¤·¤¯¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤Õ¤È¤³¤Á¤é¤ò¸«¤Ä¤á¡¢É×¤ÎÊý¤ò¤¸¤Ã¤È¸«¤Ä¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¼¡¤Î½Ö´Ö¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬É×¤ò¸«¤Æ¡Ä¡Ä¡© ÆÍÁ³¤Î°ì¸À