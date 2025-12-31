¸µAKB48¤Ç½÷Í¥¤ÎÁ°ÅÄÆØ»Ò¡Ê34¡Ë¤¬¡Ö¤³¤ì¤¬ºÇ¸å¡×¤È¸ì¤ë14Ç¯¤Ö¤ê¤Î¼Ì¿¿½¸¡ÖBeste¡Ê¥Ù¥¹¥Æ¡Ë¡×¡Ê2026Ç¯2·î13ÆüÈ¯ÇäÍ½Äê¡¢¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤ÎÀè¹Ô¥«¥Ã¥È¤¬¤³¤Î¤Û¤É¡¢²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÁ°ÅÄÆØ»Ò34ºÐ¡¢±£¤ì¤¿¡È¤Õ¤ó¤ï¤ê¡É¤¬»ê¹â¤Î»Å¾å¤¬¤êºÇ¸å¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡ª ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ù¥Ã¥É¤Ë¤¦¤Ä¤Ö¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥«¥Ã¥È¡£¿ÈÂÎ¤Å¤¯¤ê¤ËÈ¾Ç¯°Ê¾å¤«¤±¡Ö¼«Ê¬»Ë¾åºÇ¹â¤Î»Å¾å¤¬¤ê¡×¤È¹ë¸ì¤¹¤ë¡£¼ê¤À¤±¤Ç¤Õ¤ó¤ï¤ê±£¤·¤¿»Ñ¤Ë¡¢34ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿