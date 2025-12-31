¢£¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡Ê31Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ« NHK¥Û¡¼¥ë¡Ë3²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ëVaundy¤¬Á°È¾¤Î¥é¥¹¥È¤òÌ³¤á¡¢¡ÖTokimeki¡×¤ò²Î¾§¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÁ°È¾¥é¥¹¥È¡ªVaundy¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¥Á¥é¸«¤»¶ÊÃæ¤Ç¤Ï¡Ö¤Þ¤ÀÊ¹¤³¤¨¤Í¤¨¤Ê¡ª¤â¤Ã¤È½Ð¤»¡ª¡×¡Ö¤È¤­¤á¤±¤ë¤«¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡ª¡×¤È´ÑµÒ¤ò¤¢¤ª¤ê¡¢²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡Ê¸å7¡§20¡Á11¡§45¢¨ÃæÃÇ¥Ë¥å¡¼¥¹¤¢¤êÁí¹ç¤Û¤«¡Ë¡£ÊüÁ÷100Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Î¥Æ¡¼