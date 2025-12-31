¸ÀÍÕ¤Ë¶¦ÄÌ¤·¤ÆÆþ¤ë¤Ò¤é¤¬¤Ê¤ò¸«È´¤¯¡Ö¤Ò¤é¤¬¤Ê¥¯¥¤¥º¡¦½éµéÊÔ¡×¡ªº£²ó¤Ï¡¢¸ÀÍÕ¤Î¡ÖÆ¬¡×¤Ë¤â¡Ö¤ª¿¬¡×¤Ë¤â¶¦ÄÌ¤Î¶Á¤­¤¬±£¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´Á»ú¤ËÄ¾¤¹¤È¾¯¤·¹Å¤á¤Î¸ÀÍÕ¤¬¥Ò¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Æ¬¤ò½À¤é¤«¤¯¤·¤ÆÄ©Àï¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ªÌäÂê¡§¢¢¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤Ò¤é¤¬¤Ê¤Ï¡©¼¡¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¶¦ÄÌ¤·¤ÆÆþ¤ë¤Ò¤é¤¬¤Ê¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¢¢¢¢¤·¤ç¤¿¤·¢¢¢¢¢¢¢¢¤¬¤¤¤È¢¢¢¢Åú¤¨¤ò¸«¤ë¢­¢­¢­¢­¢­Àµ²ò¡§¤¶¤óÀµ²ò¤Ï¡Ö¤¶¤ó¡×¤Ç¤·¤¿¡£¢§²òÀâ¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡Ö