¹ë¥É¥ë¤Î¾åÃÍ¤¬½Å¤¤¡¢µ®¶âÂ°Áê¾ì¤ËÈ¿Íî¤ÎÆ°¤­¡á¥í¥ó¥É¥ó°ÙÂØ ¤­¤ç¤¦¤Ï¹ë¥É¥ë¤¬¾åÃÍ½Å¤¯¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¶â¤ä¶ä¤È¤¤¤Ã¤¿µ®¶âÂ°Áê¾ì¤¬½µÌÀ¤±¤ÎµÞÆ­¤«¤éÈ¿Íî¤ËÅ¾¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢³Æ¹ñ»Ô¾ì¤Ç»ñ¸»´ØÏ¢³ô¤¬°µÇ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£»ñ¸»¹ñÄÌ²ß¤È¤·¤Æ¤Î°ìÌÌ¤¬¤¢¤ë¹ë¥É¥ë¤ËÇä¤ê°µÎÏ¤¬³Ý¤«¤ë³Ê¹¥¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ ¹ë¥É¥ë/¥É¥ë¤Ï¥¢¥¸¥¢¸áÁ°¤Î0.6701ÉÕ¶á¤ò¹âÃÍ¤Ë¡¢¥í¥ó¥É¥ó»þ´Ö¤Ë¤Ï°ÂÃÍ¤ò0.6676ÉÕ¶á¤Ë¹­¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¹ë¥É¥ë±ß¤Ï¥¢¥¸¥¢¸á¸å¤Î104.84ÉÕ¶á¤ò