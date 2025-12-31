¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/31¡Û4¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦aespa¡Ê¥¨¥¹¥Ñ¡Ë¤¬¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê12·î31Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ« NHK¥Û¡¼¥ë¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡ÖWhiplash¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û2025Ç¯¡Ö¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¶ÊÌÜ°ìÍ÷¢¡aespa¡¢3¿Í¤Ç°µ´¬¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¹ÈÇò½é½Ð¾ì¤Îaespa¤Ï¡¢NINGNING¡Ê¥Ë¥ó¥Ë¥ó¡Ë¤¬¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ë¤è¤ê·çÀÊ¡£ËÜÈÖ¤Ï¥«¥ê¥Ê¡ÊKARINA¡Ë¡¢¥¸¥¼¥ë¡ÊGISELLE¡Ë¡¢¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¡ÊWINTER¡Ë¤Î3¿Í¤Ç¤Î½Ð±é¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬29Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤