Âè£·£¶²ó£Î£È£Ë¹ÈÇò²Î¹çÀï¤¬£³£±Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤Î£Î£È£Ë¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢²Î¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎºæÀµ¾Ï¤¬ÆÃÊÌ´ë²è¤Ç£²£¶Ç¯¤Ö¤ê¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£ºæ¤Ï¡ÖÇ¯¤ò¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡£»Ê²ñ¤Î°½À¥¤Ï¤ë¤«¤Ë¡ÖÀ±¤¤¤¯¤Ä¤Ç¤¹¤«¡¢»ä¤¿¤Á¤Î»Ê²ñ¤Ö¤ê¤Ï¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¡¢¡ÖÀ±£³¤ÄÈ¾¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÀ¼¤òÄ¥¤ê¾å¤²¤¿¡£¼«¿È¤ÎÂåÉ½¶Ê¡Ö¤µ¤é¤ÐÎø¿Í¡×¤«¤é¡Ö¥Ð¥ó¡¦¥Ð¥ó¡¦¥Ð¥ó¡×¡Ê¥¶¡¦¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼¥¹¡Ë¡Á¡Ö¥â¥ó¥­¡¼¡¦¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡×¡Ê¥´¥À¥¤¥´¡Ë¡¢¡Ö¥×¥ó¥¹¥«¥Ô¥ó¡ª¡×¡ÊºæÀµ