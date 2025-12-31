»þÂå¤È¤È¤â¤ËÂç³¢Æü¤Î²á¤´¤·Êý¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤­¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î¸À¤¤ÅÁ¤¨¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡ÖÂç³¢Æü¤Î¥¿¥Ö¡¼¡×¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£ÂåÉ½Åª¤Ê¤â¤Î¤Î¤Ê¤«¤«¤é¡¢¡Ö¿çÌ²¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¿¥Ö¡¼¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¡Ú´í¸±¡ÛÂçÁÝ½ü¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¤éÌÂ¤ï¤º¼Î¤Æ¤Æ¡ª¡Ö´í¤Ê¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à6Áª¡×Q. Âç³¢Æü¤ËÁá¤¯¿²¤ë¤Î¤Ï¥¿¥Ö¡¼¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ç¤¹¤«¡©¡ÖÂç³¢Æü¤ËÌë¹¹¤«¤·¤»¤ºÁá¤¯¿²¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢±ïµ¯¤¬°­¤¤¤ÈÊ¹¤­¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÏËÜÅö¤Ë¥¿¥Ö¡¼¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© ¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÃÎ