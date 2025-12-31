31Æü¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¼íÌî±Ñ¹§¤¬X¤ò¹¹¿·¡£µÜ¾ë¸©¤Ë¤¢¤ë¡ØÝ¯ÅÄ»³¿À¼Ò¡Ù¤ÎµÜ»Ê¤Ç¤â¤¢¤ë¼íÌî¤µ¤ó¤Ï¡¢2026Ç¯¤Î¸æ¼ë°õ¤òÌó400Ëç½ñ¤­¾å¤²¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÂÎÄ´¤òÊø¤·¤Æ¿²¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤é¤»¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú¼íÌî±Ñ¹§¡ÛÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç¿²¹þ¤à¡ÖÍÍ»Ò¸«¤Æ¿À¼Ò¤Ë½Ð¤Þ¤¹¡£¡×¹õ¤ÈÀÖ¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¸æ¼ë°õ¤Ë¤Ï¡ÖÊôÇÒ¡×¤ÎÊ¸»ú¤È¡ÖÎáÏÂÈ¬Ç¯Êº¸áºÐ°ì·î°ìÆü¡×¤ÎÆüÉÕ¤¬µ­¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ÒÅÂ¤äºù¡¢²ÖÌÏÍÍ¤Ê¤É¤ÎÁõ¾þ¤È¡¢¶â¿§¤ÇÍèÇ¯¤Î´³»Ù¤Ç¤¢¤ë¡É¸á¡É ¤¬ÉÁ