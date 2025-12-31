¡È»ö¼Â¤Ï¾®Àâ¤è¤ê´ñ¤Ê¤ê¡É¤½¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ë¤Û¤É¡¢¶Ã¤¯¸½¼Â¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£³¤¿åÍá¥·¡¼¥º¥óÁ°¤ËÉÍÊÕ¤ÇÍ·¤Ü¤¦¤È¡¢³¤¿åÍá¾ì¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¤Î¤³¤È¡£ÄÌ¤ê¤¹¤¬¤ê¤Î½÷À­¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¡Ä¡¿ËÜÅö¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤¹¤´¤¤ÏÃ¿Íµ¤¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢Ì¡²è²È¤Ç¤â¤¢¤ë¤·¤Ð¤¿¤Þ¤µ¤ó¤¬ÉÁ¤¯¡Ø¤·¤Ð¤¿¤Þ¤¬Ê¹¤¤¤¿¡ª ËÜÅö¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤¹¤´¤¤ÏÃ¡Ù¤Ï¡¢¥ê¥¢¥ë¤Çµ¯¤³¤Ã¤¿¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤«¤é¡Ö¥¹¥«¥Ã¤È¤·¤¿¡ª¡×¡Öµã¤±¤ë¡Ä¡×¡ÖÉÝ¤¯¤ÆºÇ¸å