¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/31¡Û5¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦M!LK¤¬¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê12·î31Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ« NHK¥Û¡¼¥ë¡Ë¤Ë½é½Ð±é¡£¡Ö¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û2025Ç¯¡Ö¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¶ÊÌÜ°ìÍ÷¢¡M!LK¡Ö¹ÈÇò¡×¡È¿Ê²½ÈÇ°áÁõ¡É¤Ç½éÅÐ¾ì·ëÀ®11¼þÇ¯¤ÇÇ°´ê¤Î¡Ö¹ÈÇò¡×¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤¿M!LK¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÄÌ¾ï¤Î°áÁõ¤ò¿Ê²½¤µ¤»¤¿¤­¤é¤Ó¤ä¤«¤Ê»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Îº´ÌîÍ¦ÅÍ¤Ï¡Ö¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¡¢¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¸«¤Æ¤ë¡Á¡©¡×¤È¥«¥á¥é¤Ë