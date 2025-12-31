Âè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï ¡ãÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡ä¡þ12·î31Æü£²²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ëNumber_i¤Ï¡¢¡ÖGOD_i¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆüÈäÏª¤·¤¿¡ÖGOD_i¡×¤ÎºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î´ßÍ¥ÂÀ¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤òÃ´Åö¡£¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ò¿®¤¸ÀÚ¤ë³Ð¸ç¡×¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÀÚ¤Ê¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥á¥í¥Ç¥£¡Ê¥È¥Ã¥×¥é¥¤¥ó¡Ë¤È¡¢ÃæÆÇÀ­¤Î¤¢¤ë¥µ¥Ó¤Î¥Ó¡¼¥È¤¬Í»¹ç¤·¤¿¡¢Number_i¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡Ö¿·¶­ÃÏ¡×