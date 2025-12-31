¡þWBAÀ¤³¦¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤µéÄ©Àï¼Ô·èÄêÀïÆ±µé2°Ì¡¦µÈÎÉÂçÌï(»ÖÀ®)¡ã10²óÀï¡äÆ±µé7°Ì ¥¤¥Ð¥ó¡¦¥Ð¥ë¥Ç¥é¥¹(¥á¥­¥·¥³)¡Ê2025Ç¯12·î31ÆüÅìµþ¡¦ÂçÅÄ¶èÁí¹çÂÎ°é´Û¡ËWBAÀ¤³¦¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤µé2°Ì¤ÎµÈÎÉÂçÌï¡Ê22¡á»ÖÀ®¡Ë¤¬Ä©Àï¼Ô·èÄêÀï¤ÇÆ±µé7°Ì¤Î¥¤¥Ð¥ó¡¦¥Ð¥ë¥Ç¥é¥¹¡Ê24¡á¥á¥­¥·¥³¡Ë¤Ë2²ó27ÉÃKO¾¡¤Á¤·¡¢WBA¡õWBOÅý°ì²¦¼Ô¥ì¥Í¡¦¥µ¥ó¥Æ¥£¥¢¥´¡Ê33¡á¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³¡Ë¤Ø¤Î»ØÌ¾Ä©Àï¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£24Ç¯6·î¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é4Ï¢¾¡¤ò¾þ¤ê¡¢ÅÄÃæ¹±À®¡Ê