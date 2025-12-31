Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¤Î¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê¸å7¡¦20¡Ë¤¬12·î31Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎNHK¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢É¹Àî¤­¤è¤·¡Ê48¡Ë¤¬ÆÃÊÌ´ë²è¤ÇÈþ¶õ¤Ò¤Ð¤ê¤µ¤ó¤Î¡Ö°¦»¸»¸¡Ê¤µ¤ó¤µ¤ó¡Ë¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¡£É¹Àî¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï25ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¹ÈÇò¤ÎÉñÂæ¡£Çò¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿²Ú¤ä¤«¤Ê°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢²Î¾§Á°¤Ë¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë±Ç½Ð¤µ¤ì¤¿¤Ò¤Ð¤ê¤µ¤ó¤Î±ÇÁü¤Ë°ìÎé¤·¤Æ²Î¤¤»Ï¤á¤¿¡£²Î¾§¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö°¦»¸»¸¤Ï°ÊÁ°¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤µ¤»¤Æ