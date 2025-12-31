Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¤Î¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê¸å7¡¦20¡Ë¤¬12·î31Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎNHK¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£½ãÎõ¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë½çÈÖ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤Ï¡ÖÍ­µÈ¤µ¡Á¤ó¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤ëÀ¼¤¬¶Á¤¤¤¿¡£Ãæ·Ñ¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿Àè¤Ç¡¢Â­Åò¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¡¼¥ó3¹æ¡×¤À¤Ã¤¿¡£½ãÎõ¤Ïº£Ç¯¤Ï²¹ÀôÃÏ¤«¤éÀ¸Ãæ·Ñ¤Ç¡Ö¤¤¤¤Åò¤À¤Ê¡Ê¥Ó¥Ð¥Î¥ó¡¦¥í¥Ã¥¯¡Ë¡×¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£¤½¤ÎÃæ·Ñ¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿¤Î¤¬¡Ö¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¡¼¥ó3¹æ¡×¤À¤Ã¤¿¡£¤¹¤ë