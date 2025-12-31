ÅìËÌÆüËÜ³¤Â¦¤Ç¤Ï¡¢Åß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤ä¾å¶õ¤Î¶¯¤¤´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ê¡¢ÂçÀã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡££±·î£±ÆüÌÀ¤±Êý¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ÂçÀã¤Ë¤è¤ë¸òÄÌ¾ã³²¡¢²°º¬¤«¤é¤ÎÍîÀã¡¢·úÊª¤äÇÀ¶È»ÜÀßÅù¤Ø¤ÎÈï³²¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ ¡Ú²èÁü¡ÛÅìËÌ¡¦Á´¹ñ¤ÎÅ·µ¤ ¡Îµ¤¾Ý³µ¶·¡ÏÆüËÜÉÕ¶á¤Ï£±·î£²Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÅß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤¬Â³¤¯¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£ÅìËÌÃÏÊý¤Î¾å¶õÌó£µ£°£°£°¥áー¥È¥ë¤Ë¤Ï¡¢É¹ÅÀ²¼£³£¶ÅÙ°Ê²¼¤Î´¨µ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤à¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢ÅìËÌÃÏÊý¤Ç