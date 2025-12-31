Image: Generated with Gemini º£Ç¯¤â¤¤¤í¤ó¤Ê¤ªÇã¤¤Êª¤ò¤·¤¿¡£¤¤¤Þ¤ÎÀ¸³è¤ò¡¢¤è¤ê¤è¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ËÍ¤é¤Ï¥â¥Î¤òÇã¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»×¤Ã¤¿¤è¤ê¤â¸ú²Ì¤òÆÀ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¥®¥º¥â¡¼¥ÉÊÔ½¸Éô¤Ë¡¢¡Ö2025Ç¯¤ËÇã¤Ã¤¿¡¢°­¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢ÀµÄ¾¤Á¤ç¤Ã¤È´üÂÔ³°¤ì¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¡×¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤Î¥â¥ÎÁª¤Ó¤Î¥Ò¥ó¥È¤¬±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¡©´üÂÔ³°¤ì¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼2025¡Ê¥¬¥¸¥§¥Ã¥È