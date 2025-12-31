²Î¼ê¤ÇÇÐÍ¥¤Î¼ê±ÛÍ´Ìé¡Ê£³£¸¡Ë¤¬£²£¹ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¢¥ï¡¼¥É£²£°£²£µ¡×¡Ê¸á¸å£µ»þ£³£°Ê¬¡Á¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡££³£±Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¤¿¼ê±Û¤Ï¤Þ¤º¡Ö¤É¤â¡¼¡ª¡ªºòÆü¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ø¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¢¥ï¡¼¥É£²£°£²£µ¡Ù¸«¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡©¸«¤Æ¤¯¤ì¤¿³§¤µ¤ó¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤·¡¢¡ÖÈÖÁÈ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¹¤°¤Î£±£·»þÂæ¤Ë¤Ï¡¢¥Ð¥ó¥É£Ô¡¥£Î¡¥£Ô¤ÇÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¤Î±þ±ç²Î¤È¤·¤Æ