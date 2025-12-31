ÇÐÍ¥¤Î¿åÃ«Ë­¤È½÷Í¥¤Î°ËÆ£Íö¤¬31ÆüÊüÁ÷¤ÎÄ«Æü·Ï¡Ö¥¶¥ï¤Ä¤¯¡ªÂç³¢Æü2025¡×¤Ç¶¦±é¤·¤¿¡£2¿Í¤Ï1989Ç¯¤Ë·ëº§¡£¿åÃ«¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢2¿Í¤Î¶¦±é¤Ï¡¢±Ç²è¡Ö¾¯Ç¯H¡×¤Ë°ì½ï¤Ë½Ð±é¤·¤¿»þ°ÊÍè13Ç¯¤Ö¤ê¤È¤¤¤¦¡£Ä¹Åè°ìÌÐ¤¬¡¢¿åÃ«¤Èº£²ó¤Î½Ð±é¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤¿»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¡È²¿¤«±ü¤µ¤Þ¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¡É¤Ã¤Æ¿åÃ«¤µ¤ó¤ËÏÃ¤·¤¿¤é¡È¤½¤¦¤Ê¤Î¤è°ìÌÐ¤µ¤ó¡£Íö¤µ¤ó¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¡É¡£Íö¤µ¤ó¤Ã¤Æ¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¸Æ¤ÓÌ¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ