°¦¸¤¤ÎÎ±¼éÈÖÃæ¡¢¤Õ¤È¡Ø¼ä¤·¤¬¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤«¤Ê¡Ù¤È¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤ê¸«¼é¤ê¥«¥á¥é¤òÇÁ¤¤¤¿·ë²Ì¡¢¤½¤³¤Ë¤ÏÁÛÄê³°¤À¤Ã¤¿¤Þ¤µ¤«¤Î¸÷·Ê¤¬¡Ä¡£ »×¤ï¤º¥¯¥¹¥Ã¤È¾Ð¤¨¤ëÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¤½¤Î¸÷·Ê¤Ïµ­»ö¼¹É®»þÅÀ¤Ç2Ëü²ó¤òÄ¶¤¨¤ÆÉ½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¡§¤ªÎ±¼éÈÖ¤ò¤¹¤ë¸¤¢ª¡Ø¼ä¤·¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤Ê¡Ù¤È¿´ÇÛ¤Ç¥«¥á¥é¤ò¸«¤¿·ë²Ì¡Ä»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤È°ã¤¦¸÷·Ê¡Û ¸¤¤ÎÎ±¼éÈÖÃæ¡Ø¼ä¤·¤¬¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤«¤Ê¡Ù¤È¸«¼é¤ê¥«¥á¥é¤ò¸«¤¿·ë²Ì