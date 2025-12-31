¢£¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡Ê31Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ« NHK¥Û¡¼¥ë¡Ë4²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ëLiSA¤¬¡¢º£Ç¯¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È±Ç²è¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸Â¾ëÊÔ Âè°ì¾Ï àÈãÝºÂºÆÍè¡Ù¤Î¼çÂê²Î¡Ö»Ä¹ó¤ÊÌë¤Ëµ±¤±¡×¤ò¡¢¹ÈÇò¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤À¤±¤Î¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë±ÇÁü¤È¤È¤â¤ËÈäÏª¤·¤¿¡£¡Ú°ìÍ÷¡Û¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù½Ð¾ì¼Ô¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î½Ð¾ì²ó¿ô¤âËÁÆ¬¤«¤é¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ËºÇ½ª·èÀï¤ÎÉñÂæ¡¦Ìµ¸Â¾ë¤Î±ÇÁü¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ìÇ®¾§¡£Ãº¼£Ïº¡õÉÚ²¬µÁÍ¦VSàÈãÝºÂ¡¢¸ÕÄ³