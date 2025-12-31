¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/31¡ÛKing ¡õ Prince¤¬¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê12·î31Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ« NHK¥Û¡¼¥ë¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥ß¥Ã¥­¡¼¥Þ¥¦¥¹¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¡ÖWhat We Got ¡Á´ñÀ×¤Ï¤­¤ß¤È¡Á¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û2025Ç¯¡Ö¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¶ÊÌÜ°ìÍ÷¢¡¥­¥ó¥×¥ê¡¢3Ç¯¤Ö¤ê6²óÌÜ½Ð¾ì¤Ç¥ß¥Ã¥­¡¼¡õ¥ß¥Ë¡¼¤È¥³¥é¥Ü3Ç¯¤Ö¤ê6²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ëKing ¡õ Prince¤Ï2¿ÍÂÎÀ©½é¤Î¹ÈÇò½Ð¾ì¤Ç¡¢¥ß¥Ã¥­¡¼¥Þ¥¦¥¹¡¦¥ß¥Ë¡¼¥Þ¥¦¥¹¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¥¹¥Æ