Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ÎÍ½Äê¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¼¡¤ËÇº¤Þ¤·¤¤¤Î¤¬¼êÅÚ»º¤Î½àÈ÷¤Ç¤¹¡£²Á³Ê¤ÈÉÊ¼Á¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ì¤¿¤ªÅÚ»º¤òÃµ¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¡£All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ï12·î19Æü¡¢Á´¹ñ10¡Á70Âå¤ÎÃË½÷250¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö¿ÀÆàÀî¸©¤Î¤ªÅÚ»º¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÆÈ¼«¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¹¥¤­¡¦Çã¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡Ö¿ÀÆàÀî¸©¤Î2000±ß°Ê¾å¤Î¤ªÅÚ»º¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª¢¨ÃÍÃÊ¤Ï°ìÉô¥µ¥¤¥º¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¢¨ÃÍÃÊ¤Ï³Æ¸ø¼°Web¥µ¥¤¥È¤è¤ê°úÍÑ¡Ú5