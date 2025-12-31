31Æü¡¢¿·³ã»ÔÅì¶è¤Î»ÔÆ»¤ÇÏ©Àþ¥Ð¥¹¤¬¾èÍÑ¼Ö¤ËÄÉÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¡¢¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ­¤¬·Ú¤¤¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¸á¸å1»þÁ°¡¢¿·³ã»ÔÅì¶è¾®¶âÄ®1ÃúÌÜ¤Î»ÔÆ»¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿50ÂåÃËÀ­¤¬±¿Å¾¤¹¤ëÏ©Àþ¥Ð¥¹¤¬¡¢½ÂÂÚ¤Ç½ù¹Ô±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿¾èÍÑ¼Ö¤ËÄÉÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¡¢¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿30ÂåÃËÀ­¤¬¡¢¼ó¤Ê¤É¤òÄË¤á¤Æ·Ú½ý¤Ç¤¹¡£¥Ð¥¹¤Ë¤Ï±¿Å¾¼ê¤ÎÂ¾¤Ë¾èµÒ4¿Í¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤±¤¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ ·Ù»¡¤Ï¡¢¥Ð