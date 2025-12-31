½°µÄ±¡µÄ°÷¤ÎÄê¿ô¤òºï¸º¤¹¤ëË¡°Æ¤ò¤á¤°¤êÀÅ²¬¸©Æâ¤ÎÌµ½êÂ°·Ï¤ÎÃÏÊýµÄ°÷¤¬²ñ¸«¤ò³«¤­¡¢¾¯¿ô°Õ¸«¤ÎÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Ê¤É¤È¤·¤ÆÈ¿ÂÐ¤òÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ 12·î12Æü¡¢ÀÅ²¬¸©Ä£¤Ç²ñ¸«¤ò³«¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢½°±¡µÄ°÷¤ÎÄê¿ô¤ò1³äºï¸º¤¹¤ëË¡°Æ¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ë¡¢ÃÏÊýµÄ°÷¤Ç¤Ä¤¯¤ëÏ¢Íí²ñ¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ç¤¹¡£ ¡ãÀÅ²¬»Ô ¾¾Ã«À¶»ÔµÄ¡ä ¡Ö¤ª¤«¤·¤¤¤¾¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÁ´¹ñ¤Î¼«¼£ÂÎ¤¬Ï¢·È¤·¤Æ¡¢¹ñÀ¯¤ËÂÐ¤·¤Æ°Õ¸«¤ò½Ð¤½¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç»Ï¤á¤¿»¿Æ±½ðÌ¾±¿Æ°¡× Ï¢Íí