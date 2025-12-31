Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¤Î¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê¸å7¡¦20¡Ë¤¬12·î31Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎNHK¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Æü´Ú¤Î½÷À­5¿ÍÁÈ¡ÖILLIT(¥¢¥¤¥ê¥Ã¥È)¡×¤¬2Ç¯Ï¢Â³2ÅÙÌÜ¤Î½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¡ÖILLIT¡×¤Ï´Ú¹ñ¿Í¤Î¥¦¥©¥ó¥Ò¡¢¥ß¥ó¥¸¥å¡¢¥æ¥Ê¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î¥â¥«¡¢¥¤¥í¥Ï¤«¤é¤Ê¤ë5¿ÍÁÈ¡£Á´°÷¤¬Åß¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¿¿¤ÃÇò¤Ê°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¤·º£Ç¯¤Ï¡ÖAlmond Chocolate¡×¤òÈäÏª¡£Æ©¤­ÄÌ¤ë¤è¤¦¤Ê²ÎÀ¼¤Ë¡¢Â©¤Î¹ç¤Ã¤¿¥À¥ó¥¹¤Ç²ñ¾ì¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£