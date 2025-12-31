Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¤Î¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê¸å7¡¦20¡Ë¤¬12·î31Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎNHK¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢King ¡õ Prince¤¬¡ÖWhat We Got ¡Á´ñÀ×¤Ï¤­¤ß¤È¡Á¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¡£King ¡õ Prince¤Ï2018Ç¯¤Ë¡Ö¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥¬¡¼¥ë¡×¤Ç½é½Ð¾ì¡£3Ç¯¤Ö¤ê6ÅÙÌÜ¤Î½Ð¾ì¤Ç¡¢2¿ÍÂÎÀ©¸å¤Ç¤Ïº£²ó¤¬½é¡£¥ß¥Ã¥­¡¼¤Î¿·¤¿¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤È¤·¤ÆÂç¤­¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖWhat¡Á¡×¤ò¥ß¥Ã¥­¡¼¥Þ¥¦¥¹¤È¥ß¥Ë¡¼¥Þ¥¦¥¹¤È°ì½ï¤ËÈäÏª¤·¤¿¡£¹ÈÇò¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò½ª¤¨¤¿¹â¶¶³¤¿Í¡Ö°ì